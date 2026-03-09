da montiano e montenovo in sicurezza

È stata inaugurata una nuova pista ciclopedonale che si estende per oltre due chilometri, collegando Montiano con la frazione di Montenovo. L'opera permette di attraversare in sicurezza le due località, offrendo un percorso dedicato a pedoni e ciclisti. La realizzazione di questa infrastruttura mira a facilitare gli spostamenti tra le due zone, migliorando la mobilità locale.

Una pista ciclopedonale lunga oltre due chilometri per collegare Montiano capoluogo con la frazione di Montenovo. Nelle prossime settimane, dopo lo stop invernale, ripartiranno il terzo lotto dei lavori della costruzione di un’opera importante per mettere in sicurezza in quel tratto di collina soprattutto pedoni e i tanti ciclisti. Fabio Molari sindaco di Montiano al quarto mandato aspettava da anni la realizzazione di questo tratto che fiancheggia la provinciale 9. Come mai si è atteso tanto? "Il problema è vecchio e riguarda il fatto che il nostro esiguo bilancio non ci ha mai permesso di realizzare la tanto sognata e richiesta pista ciclopedonale". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

