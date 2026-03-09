Da Jobim al Bosco | viaggio nella musica brasiliana al Miles Davis jazz club

Al Miles Davis jazz club si svolge il progetto “Play Brazil”, un percorso tra le sonorità della musica brasiliana e il jazz. La serata presenta brani di compositori come Antônio Carlos Jobim, Ivan Lins e João Bosco, mescolati a influenze di artisti internazionali come Chick Corea e Wayne Shorter. L’evento mette in evidenza le caratteristiche sonore di questi generi e le loro intersezioni.

Un viaggio nel cuore della grande musica brasiliana, tra jazz, soul e ritmi sudamericani. Il progetto "Play Brazil" esplora le sonorità di autori come Antônio Carlos Jobim, Ivan Lins e João Bosco, accanto a influenze jazz di artisti internazionali come Chick Corea e Wayne Shorter. Un concerto raffinato e coinvolgente, costruito su arrangiamenti originali e su un interplay dinamico tra i musicisti. Francesco Leonardo: chitarrista e compositore eclettico, fondatore del progetto Jazz Out, attivo da anni nella scena jazz con arrangiamenti e composizioni originali.Alfredo Dini: bassista palermitano di grande esperienza, ha partecipato a importanti festival jazz e collaborato con numerosi artisti internazionali.

