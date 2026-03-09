Da Casa Sanremo ai matrimoni vip | Con CucinaRe il cibo diventa narrazione

Da Casaglia, una frazione vicino a Perugia, Caterina Betti e Diana Capodicasa guidano un laboratorio che si occupa di trasformare il cibo in narrazione. Con una squadra di giovani collaboratori, alcuni a chiamata e altri fissi, producono idee e progetti che spaziano dagli eventi come Casa Sanremo ai matrimoni di alta classe. Ogni giorno, il team dà vita a creazioni che uniscono cucina e storytelling.

Il loro quartier generale è a Casaglia, piccola frazione ai piedi di Perugia. È da quel laboratorio ultra efficiente che Caterina Betti e Diana Capodicasa con una squadra di giovani dipendenti (alcuni fissi, altri a chiamata) tirano fuori dal cilindro della creatività ogni sorta di "magia". Le due imprenditrici sono a capo di " Cucina.Re Srl ", azienda di catering che organizza "chiavi in mano" gli eventi più svariati: matrimoni, compleanni, cene di gala, team building, inaugurazioni (il parco delle sculture di Beverly Pepper a Todi; il lancio di un nuovo prodotto di Givenchy nel centro di Perugia) e allestimenti istituzionali (come la partecipazione al padiglione Umbria per la biennale di Venezia).