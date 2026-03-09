Curling la squadra mista si sblocca alle Paralimpiadi 2026 Primo successo contro la Slovacchia

Alle Paralimpiadi di Milano Cortina 2026, la squadra italiana di curling mista ha ottenuto la prima vittoria della competizione battendo la Slovacchia con un punteggio di 10-0. Dopo tre sconfitte consecutive, gli atleti sono riusciti a sbloccarsi e ad aggiudicarsi questa partita senza difficoltà. La gara si è conclusa con un risultato netto a favore dell’Italia.

Si sblocca l'Italia del curling alle Paralimpidi di Milano Cortina 2026. Dopo tre sconfitte consecutive la squadra mista ha trovato la prima vittoria della rassegna a cinque cerchi, sconfiggendo senza patema alcuno la Slovacchia con il rotondissimo risultato di 10-0. Un successo senza storie, maturato già nelle batte iniziali. Dopo aver marcato due punti infatti gli azzurri hanno rubato per cinque volte di seguito la mano, prendendosi rispettivamente quattro timbri tra secondo e terzo round, un sigillo nel quarto ed altri due nel quinto. Tenendo completamente bloccato l'attacco degli avversari Egidio Marchese, Fabrizio Bich, Matteo Ronzani, Angela Menardi e Giuliana Turra nel ruolo di riserva hanno segnato un altro sigillo senza il martello, portando così la compagine slovacca ad alzare bandiera bianca con due mani di anticipo. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Curling, la squadra mista si sblocca alle Paralimpiadi 2026. Primo successo contro la Slovacchia