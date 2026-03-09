Cura per l' osteoartrosi del ginocchio il comitato etico di Foggia si astiene | un ' ostacolo' alla ricerca lungo 7 mesi

Il comitato etico di Foggia si è astenuto dalla valutazione di una cura sperimentale per l’osteoartrosi del ginocchio, bloccando di fatto il progetto dopo sette mesi di attesa. La ricerca, condotta da un gruppo di scienziati, coinvolge un trattamento senza scopo di lucro che mira a migliorare la qualità della vita dei pazienti. La decisione ha impedito finora l’avvio di studi clinici più approfonditi.

L’odissea dello studio Orto-Bma25: un esame durato sette mesi si è concluso con una dichiarazione di incompetenza da parte del Cel locale, lasciando in attesa medici, ricercatori e pazienti La ricerca scientifica di eccellenza necessita di tempi certi e percorsi lineari, specialmente quando è di tipo ‘no-profit’ e mira al benessere diretto del paziente. Elementi che sembrano essere venuti meno nell'iter dello studio Orto-Bma25, un ambizioso protocollo clinico multicentrico coordinato dal dott. Leonardo Savastano, dirigente medico, e dalla dott.ssa Elisabetta Mormone, ricercatrice, presso l’Irccs Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo, in collaborazione con quattro presidi ospedalieri della Campania. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

