Cultura socialità e condivisione | a Pisa nasce il progetto ' Coro Mediterranea'

A Pisa è stato avviato il progetto 'Coro Mediterranea', un'iniziativa di canto corale che si inserisce nel programma del Festival Nessiah. L'organizzazione è realizzata con il supporto del Teatro Nuovo e delle Ballast Officine Artistiche, con l'obiettivo di promuovere attività di socialità e condivisione attraverso la musica.

Il laboratorio punta a insegnare tecniche di canto insieme a costruire uno "spazio di benessere, relazione e partecipazione attiva" Prende avvio a Pisa 'Coro Mediterranea', un nuovo progetto di canto corale promosso nell'ambito del Festival Nessiah in collaborazione con Teatro Nuovo - Ballast Officine Artistiche. Il coro sarà diretto dal musicista e pedagogo Eyal Lerner e si propone come uno spazio aperto di incontro, partecipazione e scoperta delle tradizioni musicali del bacino mediterraneo. Il progetto nasce con l'obiettivo di esplorare, attraverso il canto collettivo, il patrimonio musicale che attraversa il Mediterraneo: dal Nord Africa al Medio Oriente, dai Balcani al Sud Europa. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

Articoli correlati

Nasce The Mom Club: una nuova comunità per famiglie, genitori e bambini tra cultura, socialità e inclusioneThe Mom Club nasce da un bisogno concreto e profondamente condiviso: quello di sentirsi compresi, sostenuti e parte di una rete.