Cuesta applausi | è un Parma da 10

Carlos Cuesta ha ricevuto gli applausi dopo aver giocato con successo nel Parma, dimostrando miglioramenti nelle sue prestazioni. Il difensore spagnolo sta lasciando alle spalle le difficoltà e si sta avvicinando alla forma migliore. Nei prossimi incontri, potrebbe essere pronto a tornare in campo con maggiore sicurezza, avvicinandosi alla piena disponibilità per la squadra.

Il decimo pareggio in stagione vale il clean sheet numero 10 per i crociati che, rispetto alla scorsa stagione, hanno dieci punti in più e sono a +10 dalla zona retrocessione Carlos Cuesta si è lasciato alle spalle la melma e comincia a vedere l'acqua limpida. Ancora qualche bracciata, poi sarà pronto a salire sulla scialuppa di salvataggio e toccare la terra ferma. I suoi mozzi, appena dietro, lo seguono alla lettera e con un'applicazione totale. I frutti si vedono. La stagione del Parma, fino a qui, è da 10: un numero 10 che - di solito - nel calcio rappresenta la perfezione, richiama alla fantasia dei ricami e all'estro dei giocatori più talentuosi che lo portano dietro la schiena. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Numeri da salvezza: il Parma crede nel progetto CuestaI numeri danno ragione al Parma e rafforzano l'idea del Club che la strada sia quella giusta per poter raggiungere l'obiettivo prefissato: salvezza...

(4-4-2) Corvi; Delprato, Troilo, Circati, Valeri; Cremaschi, Keita, Nicolussi Caviglia, Sorensen; Strefezza, Pellegrino.

#MOMENTI di Milan-Parma 0-1: Addio sogno scudetto

Parma, Cuesta: Secondo tempo difficile, ci prendiamo il punto. Cremaschi, il lavoro pagaAl termine della gara contro la Fiorentina, il tecnico della Parma Carlos Cuesta interviene in conferenza stampa dallo stadio Artemio Franchi di Firenze.

