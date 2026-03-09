Cross di Novara 2026 200 podisti dai 4 ai 15 anni in città

Diciassettesima edizione del Cross di Novara, con circa 200 giovani atleti tra i 4 e i 15 anni che hanno partecipato nella cornice del parco cittadino. La manifestazione si è svolta nei giorni scorsi e ha visto protagonisti numerosi bambini e ragazzi che si sono sfidati sui percorsi predisposti nell’area verde. La gara si è svolta in un’atmosfera di entusiasmo e coinvolgimento generale.

Grande successo per l'edizione numero 13 del Cross di Novara, nel suggestivo Parco nel cuore di Novara, che si è svolto in città nei giorni scorsi. Circa 200 partecipanti nel tradizionale appuntamento novarese di corsa campestre per le categorie giovanili dai 4 ai 15 anni. Presenti oltre alle società della provincia di Novara alcune delle province di Milano e Biella. "Un ringraziamento al Comune di Novara per il patrocinio, alla polizia municipale e alla questura di Novara per la concessione degli spazi per lo svolgimento della manifestazione" dicono dalla società.