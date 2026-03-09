Cronaca risultato e gol | i rossoneri tengono viva la lotta per il titolo

2026-03-09 00:01:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l'ultima notizia pervenuta in redazione: L'AC Milan si è assicurato una decisiva vittoria per 1-0 sui rivali cittadini dell'Inter nell'ultima edizione del Derby della Madonnina, completando una doppietta in campionato contro i vicini per la prima volta dalla stagione 2011-12. L'unico gol della serata è arrivato poco prima dell'intervallo a San Siro con una rete di Pervis Estupinan. E' successo meno di un minuto dopo che l'Inter si era lasciata sfuggire un'occasione d'oro dall'altra parte. L'Inter era sembrata la squadra più minacciosa durante quel periodo e avrebbe dovuto passare in vantaggio quando Henrikh Mkhitaryan si è ritrovato in porta.