Crollo sulla Provinciale 82 tra Policastro Bussentino e Santa Marina

Nelle ultime ore, sulla Strada Provinciale 82 tra Policastro Bussentino e Santa Marina, si è verificato un nuovo cedimento che ha causato un crollo. La situazione è critica e la strada resta chiusa al traffico. La frana ha provocato danni alla carreggiata e rappresenta un pericolo per gli automobilisti che percorrono l’area. Le autorità sono sul posto per gestire l’emergenza.

Situazione critica sulla Strada Provinciale 82, dove nelle ultime ore si è verificato un ulteriore cedimento che mette a rischio la pubblica incolumità. Come riportato dall’emittente LiraTv, è crollato il muro di sostegno della strada con il conseguente cedimento di una parte della carreggiata. L’arteria rappresenta un collegamento importante tra Policastro Bussentino e Santa Marina, nel Cilento. Tuttavia la strada risultava già interdetta al traffico da diversi giorni proprio a causa dell’instabilità del versante. Il cedimento della carreggiata. Il peggioramento del movimento franoso ha aggravato ulteriormente la situazione nelle ultime ore. Il cedimento del muro di contenimento ha provocato il crollo di una porzione della sede stradale, rendendo ancora più evidente la fragilità dell’infrastruttura. 🔗 Leggi su Zon.it © Zon.it - Crollo sulla Provinciale 82 tra Policastro Bussentino e Santa Marina Articoli correlati Golfo di Policastro, nuovo crollo sulla Sp 82 a Policastro BussentinoSale la preoccupazione per le condizioni in cui versa la Strada Provinciale 82, che collega Policastro Bussentino al capoluogo Santa Marina. A Ortona iniziano i lavori di rifacimento dell’asfalto sulla strada provinciale “Santa Liberata – Tamarete”L’intervento, atteso da tempo, comprende anche la sistemazione del tratto in prossimità dell’accesso al centro commerciale, dove si registrano... Una selezione di notizie su Policastro Bussentino Temi più discussi: Golfo di Policastro, nuovo crollo sulla Sp 82 a Policastro Bussentino; Golfo di Policastro, nuovo crollo sulla Sp 82 a Policastro Bussentino; Crolla l’asfalto stradale sulla Sp 82 a Policastro Bussentino. Disagi per i cittadini; Nuovo cedimento sulla Sp 82: strada chiusa a Policastro Bussentino - Salernonotizie.it. Crollo sulla Provinciale 82 tra Policastro Bussentino e Santa MarinaSituazione critica sulla Strada Provinciale 82, dove nelle ultime ore si è verificato un ulteriore cedimento che mette a rischio la pubblica incolumità. zon.it Crolla l’asfalto stradale sulla Sp 82 a Policastro Bussentino. Disagi per i cittadiniPeggiora la situazione lungo la Strada Provinciale 82, l’arteria che collega Policastro Bussentino al capoluogo Santa Marina. Nel tratto di località Salise, già interessato da un cedimento nei giorni ... ondanews.it Sprofonda la carreggiata lungo la SP82 Policastro-S.Marina "L’arteria, che rappresentava un collegamento diretto tra Policastro Bussentino e Santa Marina, risultava già interdetta al traffico" Scopri tutti i dettagli sul nostro sito! #cedimento #frana #strad - facebook.com facebook