Crisi Iran Von der Leyen | Non si dovrebbero versare lacrime per morte Khamenei – Il video

Il video diffuso mostra le dichiarazioni di una rappresentante dell'Unione Europea a Bruxelles, del 9 marzo 2026. In essa afferma che non si dovrebbero versare lacrime per il regime iraniano, accusato di aver provocato morti e di aver imposto repressione al proprio popolo. La dichiarazione si focalizza sulla posizione dell’UE rispetto alle azioni del governo iraniano.

(Agenzia Vista) Bruxelles, 09 marzo 2026 “Non si dovrebbero versare lacrime per il regime iraniano che ha inflitto morte e imposto la repressione al suo stesso popolo. E questo ha causato devastazione e destabilizzazione in tutta la regione attraverso i suoi rappresentanti armati di missili e droni. Molti iraniani, all’interno del Paese, in Europa e nel mondo, hanno celebrato la scomparsa dell’Ayatollah Khamenei. Così come molte altre persone nella regione. Sperano che questo momento possa aprire la strada verso un Iran libero. Il popolo iraniano merita libertà, dignità e il diritto di decidere del proprio futuro, anche se sappiamo che sarà pieno di pericoli e instabilità durante e dopo la guerra”. 🔗 Leggi su Open.online

Articoli correlati

Crisi Iran, Von der Leyen: Non si dovrebbero versare lacrime per morte Khamenei(Agenzia Vista) Bruxelles, 09 marzo 2026 “Non si dovrebbero versare lacrime per il regime iraniano che ha inflitto morte e imposto la repressione al...

Iran, Von der Leyen: "Non si dovrebbero versare lacrime per il regime"“Non si dovrebbero versare lacrime per il regime iraniano che ha inflitto morte e imposto la repressione al suo stesso popolo.

Tutto quello che riguarda Crisi Iran

Temi più discussi: La guerra in Iran mette sotto esame il ruolo di von der Leyen; Iran, l’Europa divisa e i rischi della guerra; Iran, crisi e fratture tra Europa e Stati Uniti; Ursula von der Leyen: Dobbiamo essere preparati alle conseguenze della crisi in Iran e Medio Oriente.

Crisi Iran, Von der Leyen: Non si dovrebbero versare lacrime per morte Khamenei(Agenzia Vista) Bruxelles, 09 marzo 2026 Non si dovrebbero versare lacrime per il regime iraniano che ha inflitto morte e imposto la repressione al suo stesso popolo. E questo ha causato devastazione ... la7.it

Il dibattito sull’autorità di von der Leyen dopo l’escalation in IranLa pronta presa di posizione di Ursula von der Leyen sulla guerra in Iran ha scatenato critiche e messo in luce tensioni istituzionali all’interno dell’Unione europea ... notizie.it

Guerra #Iran, mercati in profondo rosso con la crisi del prezzo del petrolio: è il momento di comprare sui ribassi Gabriele Foà, portfolio manager di Algebris Investments, invita a essere più prudenti, suggerendo una strategia attendista dal momento che siamo x.com

LA CRISI IN IRAN | Codacons: in soli 10 giorni il prezzo del gasolio alla pompa è aumentato di oltre il 14% - facebook.com facebook