Il ministro Adolfo Urso ha appena conferito a Antonio Battaglia il ruolo di consigliere per le crisi industriali, un incarico che punta direttamente ai nodi critici del tessuto produttivo siciliano. Questa nomina, resa pubblica nel pomeriggio di lunedì 9 marzo 2026, segna l’avvio di un intervento mirato su questioni come la vertenza ultradecennale dell’ex Blutec di Termini Imerese. Battaglia, figura nota per aver ricoperto la carica di senatore per cinque legislature con l’Alleanza Nazionale e per essere avvocato cassazionista, si assume la responsabilità di gestire le criticità più urgenti dell’isola. La sua esperienza istituzionale e legale lo rende il profilo ideale per affrontare situazioni complesse, avendo già collaborato come consulente legale con il commissario straordinario per la depurazione Fabio Fatuzzo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Crisi industriali: Urso nomina Battaglia per sbloccare Termini Imerese

