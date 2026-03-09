Crisi Goldoni incontro in Regione L' assessore Paglia | Situazione complessa

Oggi in Regione si è svolto un incontro sulla crisi della Goldoni, con l'assessore Paglia che ha definito la situazione complessa. Durante l'incontro si è parlato degli aspetti occupazionali legati all'unica proposta di acquisto attualmente in corso, che continuano a rappresentare un punto di preoccupazione. La discussione ha coinvolto rappresentanti delle parti interessate e i dettagli sono ancora in fase di valutazione.

Al tavolo si è discusso di occupazione e prospettive industriali del sito controllato dalla multinazionale belga Keestrack, dopo la proposta di offerta d'acquisto del gruppo turco Asko Holding "Gli aspetti occupazionali espressi dall'unica proposta di acquisto oggi in campo, all'interno della procedura di composizione negoziata della crisi, rimangono ancora un elemento di preoccupazione. Nelle prossime ore occorre affrontare con celerità tutte le questioni ancora sul tavolo". L'appuntamento per fare il punto su occupazione e prospettive industriali del sito, dal 2021 controllato dalla multinazionale belga Keestrack, dopo la proposta di offerta d'acquisto del gruppo turco Asko Holding.