Crisi Goldoni | il piano turco salva i posti di lavoro?

Questa mattina si è svolto un incontro presso la sede della Regione Emilia-Romagna per discutere della crisi dell’azienda Goldoni, coinvolgendo rappresentanti dell’azienda e delle istituzioni locali. La riunione è stata convocata per valutare le misure di intervento volte a tutelare i posti di lavoro e affrontare la difficile situazione economica dell’azienda.

Un vertice cruciale si è tenuto questa mattina, lunedì 9 marzo 2026, presso la sede della Regione Emilia-Romagna per affrontare la delicata situazione occupazionale legata alla crisi dell'azienda Goldoni. L'incontro ha riunito sindacati, rappresentanti dei lavoratori, i sindaci di Carpi e Rio Saliceto, oltre ai vertici aziendali e al gruppo turco Asko Holding, nuovo acquirente in procinto di subentrare nella gestione del sito produttivo. L'assessore regionale al Lavoro, Giovanni Paglia, ha definito il quadro come complesso, sottolineando l'urgenza di risolvere le questioni aperte riguardanti il futuro dei dipendenti. La discussione si è concentrata sulla proposta d'acquisto avanzata dal gruppo turco Asko Holding all'interno della procedura di composizione negoziata della crisi.