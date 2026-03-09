Crisi City Group | 291 milioni di perdita e crollo TV

Il City Football Group ha annunciato un saldo negativo di oltre 291 milioni di sterline nell’esercizio concluso il 30 giugno 2025. La perdita si traduce in circa 335 milioni di euro e si accompagna a un calo nel settore televisivo. I dati sono stati resi noti ufficialmente al termine dell’anno finanziario, evidenziando una situazione difficile per il gruppo.

Il City Football Group ha chiuso l’esercizio finanziario terminato il 30 giugno 2025 con un deficit di 291,1 milioni di sterline, una cifra che rappresenta circa 335 milioni di euro al cambio attuale. Questa perdita segna un peggioramento rispetto all’anno precedente, quando il rosso ammontava a soli 91,9 milioni di sterline, portando le perdite accumulate nel tempo a un totale di circa 1,8 miliardi di sterline. Mentre la punta di diamante del gruppo, il Manchester City, registra una perdita contenuta di 9,9 milioni di sterline, il peso maggiore della crisi finanziaria grava sulla holding stessa e sui suoi numerosi club satellite sparsi in tutto il mondo, tra cui il Palermo in Italia, il New York City negli Stati Uniti e altri partner internazionali come Melbourne City, Montevideo City, Troyes, Lommel e Bahia. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Crisi City Group: 291 milioni di perdita e crollo TV Articoli correlati Crisi The Italian Sea Group: milioni spariti, stipendi in ritardo e l’azzardo di Del VecchioTutto comincia con un orologio che si ferma alle 4:06 del mattino del 19 agosto 2024. Messina rilancia il calcio: 20 milioni di euro per una nuova Academy e il polo sportivo del Racing City Group.Messina è al centro di un ambizioso progetto sportivo guidato dal Racing City Group, una realtà australiana che intende investire circa 20 milioni di...