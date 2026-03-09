Il club brasiliano ha annunciato l’esonero di un altro allenatore, suscitando sconcerto tra tifosi e giocatori. L’addio è arrivato poche ore dopo il licenziamento di Filipe Luis, generando sorpresa e confusione tra chi segue le vicende della squadra. La comunicazione ufficiale è stata diffusa recentemente, lasciando tutti senza parole.

È di poco fa l’assurdo comunicato del Tricolor. Tifosi e giocatori sotto choc Un altro esonero assurdo in Brasile. Dopo Filipe Luis, mandato via dal Flamengo dopo una vittoria schiacciante, poco fa è arrivato l’esonero di Hernan Crespo da parte del San Paolo. Assurdo in Brasile, il San Paolo esonera Crespo (Instagram) – Calciomercato.it Una roba da non credere, coi motivi della decisione ancora poco o per nulla chiari. L’allontanamento del tecnico argentino è scandaloso, grida vendetta e ha scioccato i tifosi. Crespo era stato il faro in un momento drammatico, senza dubbio il più difficile della storia del Tricolor. Era acclamato da tutti e, soprattutto, primo in campionato (Brasileirão) con 10 punti, gli stessi del Palmeiras. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Crespo dopo Filipe Luis, un altro esonero folle in Brasile

Articoli correlati

Flamengo, ufficiale l’esonero di Filipe Luis: decisive le due finali perse!Rinnovo Vlahovic, l’apertura dopo l’incontro cruciale: il serbo ha rassicurato la Juve su un aspetto! Sassuolo, boom Kone: valore raddoppiato, ora se...

Flamengo, l’esonero di Filipe Luis è stato il culmine di un malessere che durava da tempo: fatali gli scontri col presidenteEspn Brazil: "Lultima dichiarazione di Luis: "Forse sono stati loro (i tifosi) a convincere la dirigenza a mettermi qui" è stata la goccia che ha...

Tutti gli aggiornamenti su Filipe Luis

Flamengo, l’esonero di Filipe Luis è stato il culmine di un malessere che durava da tempo: fatali gli scontri col presidenteFlamengo, l'esonero di Filipe Luis è stato il culmine di un malessere che durava da tempo: ecco tutti i dettagli ... ilnapolista.it

Flamengo, retroscena sull'esonero di Filipe Luís: ci sarebbero dietro dei contatti col ChelseaEmergono nuovi retroscena circa il licenziamento di Filipe Luís da parte del Flamengo dopo una vittoria per 8-0 da parte dei rossoneri. Il presidente. tuttomercatoweb.com