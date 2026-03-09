Crescono gli ospedali Molinette e Cto di Torino | inaugurati due nuovi reparti di terapia intensiva e uno di terapia sub-intensiva

Oggi, lunedì 9 marzo 2026, sono stati inaugurati due nuovi reparti di terapia intensiva negli ospedali Molinette e Cto di Torino, mentre nel primo sono stati aperti anche un reparto di terapia sub-intensiva. L'apertura di queste strutture mira ad ampliare le capacità di assistenza critica nelle strutture ospedaliere della città. La cerimonia di inaugurazione ha coinvolto rappresentanti delle istituzioni e del personale sanitario.

Oggi, lunedì 9 marzo 2026, sono stati inaugurati due nuovi reparti di terapia intensiva negli ospedali Molinette e Cto di Torino e uno di terapia semi-intensiva nel primo dei due. Tutti e tre i reparti finanziati con i fondi Arcuri. La prima terapia intensiva si trova al primo piano del padiglione Marrone di neuroscienze dell’ospedale Molinette. Ha una dotazione di 14 posti letto ed è destinata alla struttura complessa di anestesia e rianimazione 2 (diretta temporaneamente dalla dottoressa Chiara Melchiorri). L’attività prevalente sarà relativa all'assistenza post chirurgia complessa, in particolare chirurgia oncologica, programmata e in emergenza-urgenza, compresi i trapianti di fegato e di rene. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

