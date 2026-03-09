Credem apre una nuova filiale a Sondrio e punta a 1.400 clienti in tre anni

Credem ha aperto una nuova filiale a Sondrio, in via Piazzi 1, lunedì 9 marzo. La banca intende acquisire 1.400 clienti entro tre anni e rafforzare la propria presenza in Valtellina. La filiale si trova nel centro della città e fa parte di un piano di espansione del gruppo bancario nella provincia.

La sede inaugurata in via Piazzi diretta da Alessandro Rossatti: obiettivo 120 milioni di euro tra raccolta e prestiti in provincia Credem rafforza la propria presenza in Valtellina con una nuova filiale nel cuore di Sondrio. La sede, inaugurata oggi, lunedì 9 marzo, si trova in via Piazzi 1 e rappresenta un tassello della strategia di sviluppo del gruppo bancario sul territorio provinciale. L’istituto punta infatti, nei prossimi tre anni, ad acquisire oltre 1.400 nuovi clienti tra Sondrio e provincia e a generare 120 milioni di euro di nuove masse complessive tra raccolta e prestiti. L’arrivo di Credem segue quello di Banca Patrimoni Sella & C. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it Articoli correlati Leggi anche: Banca Generali apre una nuova filiale in piazza Unità Novità nel commercio, apre a fine mese una nuova filiale Tedi ad Arezzo in via GuelfaArezzo, 16 gennaio 2026 – Novità nel commercio di Arezzo con l’apertura a fine mese di una nuova filiale Tedi a d Arezzo in via Guelfa 26. Approfondimenti e contenuti su Credem apre Temi più discussi: Credem verso il net zero, approvato un piano climatico al 2050; Disponibile la cartella stampa dei Play Off Credem Banca; Credem presenta il Piano di Transizione per raggiungere la neutralità climatica nel 2050; Gruppo Credem, 621 milioni di utile netto nel 2025 e qualche segno meno. VIDEO. Credem rafforza il Wealth Management: nuovi vertici per guidare la crescitaIl Gruppo Credem annuncia una significativa riorganizzazione del comparto Wealth Management. Sotto il coordinamento del Condirettore Generale Stefano Pilastri, che ha anche l’incarico di indirizzo str ... wallstreetitalia.com Credem, nuove nomine ai vertici dell’area Wealth Management(Teleborsa) - Il Gruppo Credem, tra i principali gruppi bancari italiani e tra i più solidi a livello europeo, ha definito nelle scorse settimane alcuni nuovi incarichi di vertice nell’area Wealth Man ... borsa.corriere.it : Archiviata la Regular Season, entra nel vivo la corsa allo Scudetto della SuperLega Credem Banca. Le prime otto classificate sono pronte a sfidarsi nei Quarti di Fi - facebook.com facebook