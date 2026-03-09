Credem apre una nuova filiale a Sondrio e punta a 1.400 clienti in tre anni

Credem ha inaugurato oggi una nuova filiale nel centro di Sondrio, situata in via Piazzi 1, con l’obiettivo di raggiungere 1.400 clienti entro tre anni. La filiale fa parte delle iniziative di espansione del gruppo bancario nella provincia di Sondrio, rafforzando la presenza nella zona e offrendo nuovi servizi ai clienti locali. L’apertura si inserisce nella strategia di crescita sul territorio.

La sede inaugurata in via Piazzi diretta da Alessandro Rossatti: obiettivo 120 milioni di euro tra raccolta e prestiti in provincia Credem rafforza la propria presenza in Valtellina con una nuova filiale nel cuore di Sondrio. La sede, inaugurata oggi, lunedì 9 marzo, si trova in via Piazzi 1 e rappresenta un tassello della strategia di sviluppo del gruppo bancario sul territorio provinciale. L’istituto punta infatti, nei prossimi tre anni, ad acquisire oltre 1.400 nuovi clienti tra Sondrio e provincia e a generare 120 milioni di euro di nuove masse complessive tra raccolta e prestiti. L’arrivo di Credem segue quello di Banca Patrimoni Sella & C. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

