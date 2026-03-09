Un esponente politico spiega che creare instabilità al governo non giova a nessuno, sottolineando che chi sostiene la riforma si concentra sui cambiamenti nel funzionamento della giustizia, mentre chi la critica teme derive o conseguenze che non sono previste nei testi ufficiali. La discussione si concentra quindi sulle percezioni e le interpretazioni del provvedimento, senza entrare in aspetti legali specifici.

“Chi sostiene la riforma parla di come cambierà il funzionamento della giustizia, chi la contesta spesso immagina derive o conseguenze che in realtà non sono scritte da nessuna parte”. Lo sostiene Claudio Velardi, direttore de Il Riformista, che domani intervisterà il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano in un evento promosso dalle parlamentari di Fratelli d’Italia Ylenja Lucaselli ed Ester Mieli. E sebbene siano molte le ragioni di merito per votare Sì, a un certo punto subentra, spiega Velardi, anche una dimensione politica. Direttore Velardi, domani sera modererà il confronto con Mantovano. Che tipo di dibattito si aspetta? Sono stato invitato e mi fa piacere poter discutere con un esponente di punta della compagine di governo delle tematiche legate al referendum. 🔗 Leggi su Formiche.net

Creare instabilità al governo non conviene a nessuno. Le ragioni del Sì spiegate da Velardi

