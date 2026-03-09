Crans-Montana indagato anche il sindaco Nicolas Féraud | qual è la sua responsabilità?

A Crans-Montana, il sindaco Nicolas Féraud è stato coinvolto nell'inchiesta sull’incendio scoppiato al Constellation durante la notte di Capodanno. La procura ha aperto un’indagine per chiarire il suo ruolo nel incidente. Féraud, insieme ad altri, è ora sotto osservazione nell’ambito delle verifiche sulla vicenda. La situazione resta sotto esame da parte delle autorità competenti.

Il caso riguardante l’incendio avvenuto a Crans-Montana nella notte di Capodanno al Constellation adesso porta sotto indagine anche il sindaco Nicolas Féraud. L’incidente che ha causato la morte di 41 persone e il ferimento di 115 è ancora in fase di ricostruzione, specie per quanto riguarda le responsabilità che lo hanno causato. Perché il sindaco di Crans-Montana non ha disposto i controllo di sicurezza?. Attraverso i video diffusi nelle ore successive all’incendio hanno reso possibile individuare tempestivamente la causa. L’incidente diffusosi intorno all’1:30 di notte è partito dalle scintille di candele pirotecniche tenute pericolosamente vicine al soffitto. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

