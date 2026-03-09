Crans-Montana indagati per omicidio anche sindaco e 4 amministratori comunali | Mancati controlli

A Crans-Montana il procedimento giudiziario si estende coinvolgendo il sindaco e quattro amministratori comunali, tutti indagati per omicidio e responsabilità legate ai controlli mancati. L’indagine riguarda le presunte negligenze nell’inosservanza delle normative di sicurezza nel locale Constellation, teatro del tragico incendio di Capodanno che ha causato 41 vittime. Sono in corso verifiche sulle responsabilità degli amministratori locali in relazione ai controlli di sicurezza.

L'indagine sulla strage di Crans-Montana si allarga a sindaco e amministratori locali accusati di aver mancato al loro dovere di far rispettare le normative in materia di sicurezza a causa dei mancati controlli nel locale Constellation dove il rogo di capodanno ha ucciso 41 persone.