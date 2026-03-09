Crans Montana cinque nuovi indagati | tra loro il sindaco Féraud

A Crans Montana sono stati iscritti nel registro degli indagati altri cinque persone, tra cui il sindaco Nicolas Féraud e quattro uomini. La lista degli indagati si è allungata con i nuovi nomi coinvolti nell'inchiesta sulla strage avvenuta nella località. Le autorità continuano a indagare sui fatti, senza fornire ulteriori dettagli pubblici.

Si allunga la lista degli indagati per la strage di Crans Montana. Tra i nuovi nomi compare quello del sindaco, Nicolas Féraud, e di altri 4 uomini. Le accuse sarebbero le stesse dei coniugi Moretti: omicidio, lesioni e incendio a titolo colposo La giustizia continua a fare il suo corso nelle indagini sulla strage di Crans-Montana, il rogo avvenuto nel locale Le Constellation che ha provocato 41 morti e 115 feriti. Con il passare delle settimane si allunga la lista degli indagati. Secondo quanto riportato da Agenzia Giornalistica Italia e anticipato da la Repubblica e Corriere della Sera, tra i nuovi indagati figura anche Nicolas Féraud, sindaco di Crans-Montana. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

