Crans Montana anche il sindaco Nicolas Féraud indagato per la strage di Capodanno

Il sindaco di Crans Montana, Nicolas Féraud, è stato iscritto nel registro degli indagati dalla procura del Vallese nell’ambito delle indagini sull’incendio di Capodanno a Le Constellation, che ha provocato la morte di 41 persone, tra cui sei cittadini italiani. La procura sta esaminando i fatti relativi all’incendio, senza al momento comunicare eventuali responsabilità o dettagli aggiuntivi.

Il primo cittadino è accusato degli stessi reati dei Moretti. Oltre a lui anche altri quattro funzionari o ex funzionari comunali sono stati iscritti nel registro degli indagati Il sindaco di Crans Montana, Nicolas Féraud, è stato iscritto nel registro degli indagati dalla procura del Vallese che indaga sull’incendio di Capodanno a Le Constellation costato la vita a 41 persone, tra cui 6 ragazzi italiani. La notizia è stata riportata dai media svizzeri, che ricordano come a fine gennaio era stata presentata una denuncia penale contro Féraud da parte di due avvocati vallesani che rappresentano una vittima gravemente ustionata e i suoi genitori. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

