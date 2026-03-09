Costruzioni trainano l’Emilia-Romagna | 10 miliardi

La fiera delle costruzioni SAIE si terrà a BolognaFiere dal 7 al 10 ottobre 2026, attirando professionisti e aziende del settore edile. La manifestazione rappresenta un appuntamento importante per l’intera filiera delle costruzioni in Emilia-Romagna, regione che registra investimenti per circa 10 miliardi di euro nel comparto. L’evento si propone come occasione di confronto e aggiornamento nel settore.

La fiera delle costruzioni SAIE tornerà a BolognaFiere dal 7 al 10 ottobre 2026, offrendo un punto di incontro cruciale per l’intera filiera edile. I dati confermano che il settore vale oltre 10 miliardi di euro e impiega più di 119.700 persone in Emilia-Romagna. Il comparto ha generato quasi 13.000 nuovi posti di lavoro negli ultimi cinque anni, dimostrando una resilienza che trascende le fluttuazioni del mercato generale. L’appuntamento diventerà il palcoscenico dove si discuterà di sostenibilità, infrastrutture e competenze professionali necessarie per il futuro. Un motore economico che accelera la regione. L’Emilia-Romagna sta vivendo una fase dinamica grazie alla spinta data dal settore delle costruzioni, che rappresenta uno dei pilastri fondamentali dell’economia locale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

