Cosenza | aggressione a medico 34 pazienti a rischio

Nel nosocomio Annunziata di Cosenza, durante un turno festivo, una dottoressa è stata vittima di un’aggressione fisica e verbale. L’evento ha coinvolto anche circa 34 pazienti che si trovavano nel reparto. La situazione si è verificata in un momento di pressione all’interno della struttura sanitaria. La vicenda ha attirato l’attenzione sulla sicurezza del personale medico in ospedale.

Un’aggressione fisica e verbale ha colpito una dottoressa nel nosocomio Annunziata di Cosenza, durante un turno festivo. La professionista era l’unica responsabile per 34 pazienti al momento dell’atto violento. L’episodio si è consumato domenica scorsa, tra le mura del grande ospedale della provincia cosentina. La violenza non è stata solo un atto isolato contro il singolo medico, ma ha messo a rischio la stabilità dell’intero reparto e la cura dei degenti presenti. Le forze dell’ordine sono intervenute immediatamente per riportare la calma nella struttura sanitaria. La gravità della situazione emerge dai numeri: in quel preciso istante critico, la dottoressa gestiva da sola la responsabilità di trentaquattro persone ammalate. 🔗 Leggi su Ameve.eu

