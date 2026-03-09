In nove giorni di conflitto, si sono susseguite una serie di attacchi in Iran e di rappresaglie da parte dell'Iran contro i paesi del Golfo. Durante questo periodo, sono stati segnalati attacchi a installazioni strategiche e risposte militari che hanno coinvolto diverse nazioni della regione. La situazione si è evoluta rapidamente, con azioni che hanno interessato più stati e infrastrutture chiave.

Si è chiusa una settimana di attacchi sull'Iran, e di risposte iraniane contro i paesi del Golfo: Mojtaba Khamenei ha preso il posto del padre Ali come Guida Suprema In Medio Oriente quella appena conclusa è stata la prima settimana completa di guerra: è iniziata sabato 28 febbraio con gli attacchi di Israele e Stati Uniti sull’Iran, che hanno subito ucciso la Guida Suprema Ali Khamenei. Oggi il figlio Mojtaba Khamenei è stato scelto come nuova Guida Suprema, una decisione nel segno della continuità: sembra aver prevalso la componente più dura del regime. La Guida Suprema è il ruolo più importante nel sistema di potere iraniano e detiene il potere religioso, politico e militare. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Cos’è successo in nove giorni di guerra

Cos’è successo nel terzo giorno di guerraGli attacchi di Iran e Israele si sono espansi su più fronti, e nel suo primo discorso Trump non ha parlato di rovesciare il regime Nel suo terzo...

Cos’è successo nella seconda giornata di guerraSono continuato i bombardamenti in tutto il Medio Oriente; nel frattempo Trump è stato molto vago sulle sue prossime mosse Per la seconda giornata...

