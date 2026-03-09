Cosa succede se non differenziate correttamente le batterie al litio

Quando si smaltiscono batterie di aspirapolvere o smartphone, è importante sapere dove gettarle per evitare problemi ambientali e di sicurezza. La corretta differenziazione evita che queste componenti finiscano nelle discariche normali, dove possono provocare danni. La gestione differenziata delle batterie al litio è fondamentale per garantire un corretto riciclo e prevenire rischi legati alla loro composizione.

Dove si butta la batteria di un aspirapolvere? E quella di uno smartphone? Saperlo può prevenire molti incendi A inizio febbraio è scoppiato un grosso incendio in un impianto della Ecorek, un'azienda che gestisce rifiuti urbani (cioè quelli delle case e delle piccole attività) a Campofelice di Roccella, piccolo comune in provincia di Palermo. Per spegnere l'incendio ci sono voluti tre giorni, durante i quali l'agenzia di monitoraggio ambientale Arpa Sicilia ha rilevato nell'aria livelli di diossine (inquinanti tossici per l'ambiente e per l'uomo) tre volte superiori a quelli che solitamente vengono registrati in aree abitate. Secondo i tecnici di Ecorek, a causare l'incendio sarebbe stato un rifiuto elettronico finito erroneamente tra quelli di plastica.