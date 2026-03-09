Cosa ha detto Doveri dopo il gol annullato a Carlos Augusto nel derby | mani in faccia per Dumfries

L'arbitro Doveri ha commentato il gol annullato a Carlos Augusto nel derby tra Milan e Inter, mostrando una reazione di disapprovazione con le mani in faccia rivolte a Dumfries. Durante la partita, un sistema di telecamere ha ripreso anche l'audio del dialogo tra l’arbitro e i giocatori, offrendo una prospettiva diretta sugli episodi più discussi dell'incontro.

Milan-Inter vista attraverso la visuale dell'arbitro: l'Haier Cam fa sentire anche l'audio del dialogo dell'arbitro in occasione degli episodi più controversi del derby. E sul rigore chiesto dai nerazzurri per il tocco di Ricci conferma il check del VAR. 🔗 Leggi su Fanpage.it

