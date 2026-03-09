Corteo oggi a Bologna | la marcia delle donne

Oggi a Bologna si è svolto un corteo a sostegno dei centri antiviolenza e delle donne e persone Lgbt di tutto il mondo. La manifestazione ha attraversato le strade della città, attirando numerosi partecipanti che hanno espresso il loro sostegno. Tra i presenti, ci sono state anche persone che si sono unite contro la guerra in Iran e in Palestina. La marcia si è conclusa senza incidenti.

Al fianco dei centri antiviolenza. Delle donne e delle persone Lgbt di tutto il mondo. Contro la guerra in Iran e in Palestina. Contro il ddl Bongiorno e il governo Meloni. Tante le rivendicazioni dello sciopero femminista e transfemminista indetto da Non Una di Meno in occasione della Giornata internazionale per i diritti della donna. Video di Marco Santangelo

