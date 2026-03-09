Corsa Champions chi la perde si fa male E il Como è la grande favorita

Domenica al Sinigaglia, Fabregas sfida una Roma in crisi per conquistare la vetta. La Juventus continua la sua corsa in Champions League, mentre il Como si presenta come la squadra più accreditata a evitare sorprese. La partita si annuncia decisiva per le posizioni in classifica e per la qualificazione futura. La sfida tra queste squadre si preannuncia intensa e ricca di suspense.

Da ieri sera il Milan è fuori dalla lotta per la Champions perché può virtualmente considerarsi in Champions. Forse si può parlare di campionato riaperto, di sicuro Allegri ha blindato il secondo posto ed è più vicino allo scudetto (-7 dall’Inter) che alla quinta posizione (+9 sulla Roma). Aspettando di capire se ci saranno conseguenze per i nerazzurri - attesi da una striscia rivelatrice con Atalanta, Fiorentina, Roma e Como - il discorso sull’altro scudetto, cioè la Champions, sembra una lotta a tre che coinvolge Como, Roma e Juve, a meno che l’Atalanta non riparta alla grande. Tre per un posto, visto che il Napoli non dovrebbe fallire l’obiettivo grazie al recupero dei big mancanti e al calendario favorevole. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

