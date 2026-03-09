Cormorano ingoia un cefalo dorato enorme al lago di Fogliano | video e racconto della sorprendente predazione

Al lago di Fogliano, nel Parco Nazionale del Circeo, un cormorano ha catturato e ingoiato un cefalo dorato di grandi dimensioni. Un video mostra il momento in cui il volatile afferra il pesce e lo ingoia, lasciando gli spettatori senza parole. L'evento si è verificato durante una normale giornata di osservazione nel parco.

Al lago di Fogliano, nel Parco Nazionale del Circeo, abbiamo assistito a una spettacolare predazione da parte di un cormorano. L'uccello acquatico, infatti, ha catturato un cefalo dorato enorme, talmente grande da non riuscire a mandarlo giù tutto. Molti cormorani muoiono proprio per le prede troppo generose. Le immagini della cattura. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Come una delizia al limone ha salvato la vita a Sal De Riso: il racconto sorprendenteUn incontro apparentemente casuale, avvenuto tra i profumi di zucchero e limone della sua pasticceria, si è trasformato in un momento decisivo per la... Leggi anche: Lago Patria invaso da schiuma bianca, enorme scia fino al mare: “Rischio sversamenti inquinanti” Contenuti e approfondimenti su Cormorano ingoia Cormorano cattura un cefalo enorme e inizia a lottare con la preda: le stupende foto dello scontroLe fotografie sono state scattate al lago di Caprolace, uno dei bacini costieri della regione pontina nel Lazio. Proprio qui, alcuni giorni fa, noi abbiamo avuto la fortuna di incontrare gli ... fanpage.it I cefali invadono i canali: i cormorani li spingono a riva per mangiarliI video, come ogni anno, girano sui social dall'inizio di gennaio: i canali interni di Venezia brulicano di pesci - cefali, per la precisione - ammassati da giorni, gli uni sugli altri, nelle vie ... msn.com