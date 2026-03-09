Cormons | 49enne in fin di vita dopo l’aggressione dei suoi

Una donna di 49 anni si trova in condizioni critiche dopo essere stata aggredita all’interno della sua casa a Cormons, nella provincia di Gorizia. L’incidente è avvenuto ieri sera e le forze dell’ordine stanno indagando sull’accaduto. Nessuna altra persona è stata ancora identificata o fermata in relazione all’aggressione. La donna è stata trasportata in ospedale per le cure del caso.

Una donna di 49 anni giace in condizioni critiche dopo un’aggressione violenta avvenuta all’interno della propria abitazione a Cormons, nella provincia di Gorizia. L’attacco è stato perpetrato da uno o entrambi i cani presenti in casa, identificati come un pitbull e un American Staffordshire Terrier. La vittima, colpita a braccio destro, avambraccio sinistro e gamba, è stata trasferita d’urgenza in elicottero verso l’ospedale di Udine. L’allarme è scattato grazie alla reazione tempestiva di una vicina che ha udito le urla provenire dall’appartamento. I carabinieri hanno trovato la porta aperta e la donna in stato di semi-incoscienza con emorragia attiva. 🔗 Leggi su Ameve.eu

