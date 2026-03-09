Coppa Italia di Padel | lo Sporting Arechi impegnato con 4 formazioni nella fase provinciale

Lo Sporting Arechi di Pellezzano partecipa alla fase provinciale della Coppa Italia Tpra con quattro squadre. La partecipazione coinvolge atleti e tecnici che si preparano a competere in questa competizione. La squadra si impegna in questa prima esperienza ufficiale nel padel, passando dal tennis al nuovo sport in tempi rapidi. La manifestazione si svolge nei campi della provincia.

Per un'associazione sportiva che ha ricevuto l'accreditamento per il padel solo a metà febbraio, è un passo importante, ma i giocatori hanno subito mostrato entusiasmo e voglia di mettersi in gioco Dal tennis al padel in tempi record: lo Sporting Arechi di Pellezzano si tuffa nella sua prima Coppa Italia Tpra e lo fa con quattro squadre pronte a dare spettacolo. Per un'associazione sportiva che ha ricevuto l'accreditamento per il padel solo a metà febbraio, è un passo importante, ma i giocatori hanno subito mostrato entusiasmo e voglia di mettersi in gioco. "Abbiamo cominciato praticamente da zero, ma tutti si sono messi subito al lavoro con grande impegno", racconta Andrea Siano, coach e istruttore di 1° livello Fitp.

