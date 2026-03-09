Coppa del Mondo di Slittino Fischnaller conquista l’argento sul budello di Altenberg

Nell’ultima tappa della Coppa del Mondo di Slittino, svoltasi ieri ad Altenberg in Germania, l’atleta italiano ha conquistato il secondo posto nella gara di singolo maschile. Con questa prestazione, l’Italia ha concluso la stagione con due podi complessivi. La competizione si è svolta sul tracciato di Altenberg, attirando numerosi appassionati e protagonisti del circuito internazionale.

Due podi straordinari per terminare la Coppa del Mondo di Slittino. L'Italia vola sul budello di Altenberg, in Germania, in cui si è svolta l'ultima tappa del massimo circuito internazionale, ieri 8 marzo. Il primo è arrivato da Dominik Fischnaller, reduce dal bronzo olimpico di Milano Cortina nel singolo (leggi qui), si prende un'altra conquista preziosa in carriera e fa il podio numero 47 e il primo in stagione. L'Azzurro sale sul secondo gradino a +0"364. La gara maschile singola è stata vinta dal padrone di casa Felix Lochner (1'46"069), il bronzo è andato all'austriaco David Gleirscher (+0"434). Un altro argento è andato al collo della...