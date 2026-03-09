Coppa del Mondo di Slittino Fischnaller conquista l’argento sul budello di Altenberg

Nell'ultima tappa della Coppa del Mondo di Slittino, che si è svolta ieri ad Altenberg in Germania, l'atleta italiano ha conquistato la medaglia d'argento. Questo risultato ha permesso all'Italia di chiudere la competizione con due podi complessivi. La gara si è disputata sul tracciato di Altenberg, attirando numerosi appassionati e atleti provenienti da tutto il mondo.

Due podi straordinari per terminare la Coppa del Mondo di Slittino. L’Italia vola sul budello di Altenberg, in Germania, in cui si è svolta l’ultima tappa del massimo circuito internazionale, ieri 8 marzo. Il primo è arrivato da Dominik Fischnaller, reduce dal bronzo olimpico di Milano Cortina nel singolo (leggi qui), si prende un’altra conquista preziosa in carriera e fa il podio numero 47 e il primo in stagione. L’Azzurro sale sul secondo gradino a +0”364. La gara maschile singola è stata vinta dal padrone di casa Felix Lochner (1’46”069), il bronzo è andato all’austriaco David Gleirscher (+0”434). Un altro argento è andato al collo della... 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Articoli correlati Slittino, Coppa del Mondo Altenberg: Italia seconda nella staffetta mistaGli azzurri chiudono la stagione con un podio: Robatscher, Nagler/Malleier, Fischnaller e Hofer/Oberhofer secondi dietro all’Austria nella gara che... Aggiornamenti e notizie su Coppa del Mondo di Slittino Fischnaller... Temi più discussi: Coppa del Mondo, Laura Pirovano firma una doppietta da sogno: l’azzurra vince anche la seconda discesa in Val di Fassa; Sci, Coppa del Mondo femminile: la discesa Val di Fassa, incredibile bis di Laura Pirovano; Laura Pirovano, la prima vittoria in Coppa del mondo: trionfa nella discesa libera in Val di Fassa · Sci alpino; Coppa del mondo di sci, Sofia Goggia vince SuperG femminile a Soldeu. Sofia Goggia può vincere la Coppa del Mondo di superG: i punti persi e le combinazioni per l’ultima garaSofia Goggia è in testa alla classifica di specialità del superG femminile della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino: l'azzurra col nono posto odierno ... oasport.it Classifica Coppa del Mondo sci alpino femminile 2026: Pirovano al comando in discesa, Goggia in superG!Mikaela Shiffrin si conferma al comando della classifica generale della Coppa del Mondo di sci alpino al termine del superG della Val di Fassa. La ... oasport.it La Val di Fassa sogna un posto fisso in Coppa del Mondo di Sci alpino - facebook.com facebook Questa vittoria dell’Italrugby è paragonabile ai successi più grandi dello sport italiano. Abbiamo battuto i maestri, abbiamo battuto l’unica squadra europea capace di vincere la coppa del mondo, con chi ha inventato questo sport, il nostro sport. È successo dav x.com