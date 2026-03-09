Contropremio Carver 2025 | la vittoria di Pisano e i nuovi talenti

A Lucca si sono riuniti scrittori, editor e lettori per la cerimonia di consegna del Contropremio Carver 2025. Durante l’evento, è stato annunciato il vincitore del premio, un autore che si è distinto tra i partecipanti, e sono stati presentati anche alcuni giovani talenti emergenti nel panorama letterario italiano. La serata ha richiamato l’attenzione sulla scena culturale locale e sui nuovi nomi che stanno affermandosi.

La scena letteraria italiana si è riunita a Lucca per celebrare la creatività e il talento emergente. Al Centro Chiavi d’Oro si è svolta la cerimonia di premiazione del Contropremio Carver 2025, un evento che ha la partecipazione di oltre 50 autori provenienti da ogni angolo della penisola. Sotto la guida di Andrea Giannasi, affiancato da Fabio Mundadori e Paolo Ricci, sono stati rivelati i vincitori nelle categorie narrativa, saggistica e poesia. L’atmosfera era carica di attesa mentre venivano consegnate le targhe ai libri vincitori, segnando un momento di riconoscimento ufficiale per il lavoro degli scrittori. Non si trattava solo di un semplice rito di consegna, ma di una vera e propria celebrazione della letteratura contemporanea. 🔗 Leggi su Ameve.eu

