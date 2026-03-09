Contromano nel tunnel | sospetto truffatore arrestato per la lama

Un sospetto truffatore è stato arrestato dopo aver guidato contromano nel tunnel di Gattamelata a bordo di una BMW a noleggio. L’uomo ha percorso il tratto a velocità elevate, invadendo la corsia opposta e l’isola spartitraffico, superando le auto incolonnate nel traffico delle 17. Il veicolo ha attraversato il tunnel in modo pericoloso, mettendo a rischio gli altri automobilisti presenti.

Hanno imboccato il tunnel di Gattamelata con una BMW a noleggio lanciata a velocità folle, invadendo contromano la banchina laterale, poi l'isola spartitraffico per superare, inizialmente pure in curva, le auto incolonnate nel traffico delle 17.30 di venerdì pomeriggio. Per fortuna in coda c'erano anche tre pattuglie tra auto e moto della Polizia locale: hanno acceso i lampeggianti e inseguito il bolide che alla loro vista, quantomeno, si è fermato. Ma via via che i ghisa approfondivano i controlli sui due italiani a bordo, un avellinese di 27 anni e un napoletano di 24, lo stile di guida del più giovane, che era al volante nonostante la BMW l'avesse affittata il passeggero, appariva sempre più distonico rispetto all'understatement che avrebbe richiesto la trasferta.

