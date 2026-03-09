Controlli sulla strada Trasimeno Ovest | guidatore senza patente auto confiscata

Durante i controlli sulla strada Trasimeno Ovest, la Polizia di Perugia ha fermato un'auto con a bordo due cittadini romeni di 26 e 43 anni. È stato accertato che uno dei guidatori non possedeva la patente, e l'auto è stata immediatamente confiscata. Le verifiche sono state effettuate nell’ambito di una serie di controlli mirati nella zona.

Nella rete dei controlli della Polizia di Perugia, estesi nell'area della strada Trasimeno Ovest, è stata fermata un'auto al cui interno si trovavano due cittadini romeni, rispettivamente di 26 e 43 anni. Il primo problema è sorto nell'identificazione del guidatore, privo di documenti. Le generalità fornite agli agenti sono risultate false dopo accurati controlli con l'anagrafe di sicurezza in dotazione alla Questura. Una volta identificato il guidatore, è emerso che era sprovvisto di patente di guida poiché mai conseguita. Subito dopo è scattata la perquisizione personale e del veicolo: all'interno del portafoglio del 43enne, il passeggero, gli agenti hanno ritrovato e sequestrato 7 grammi di hashish.