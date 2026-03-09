Controlli degli ispettori del lavoro sospesa l’attività di una rivendita di materiali da costruzione

Gli ispettori del lavoro del contingente Inl Sicilia hanno effettuato controlli a Palermo e hanno deciso di sospendere l’attività di una rivendita di materiali da costruzione, che opera sia all’ingrosso che al dettaglio e si trova in provincia. La sospensione è stata disposta nei giorni scorsi a seguito delle verifiche svolte sul campo.

Al termine degli accertamenti gli uomini del contingente Inl Sicilia hanno irrogato sanzioni per 11.700 euro Il personale del contingente Inl Sicilia in servizio a Palermo ha sospeso, nei giorni scorsi, l’attività di una rivendita all'ingrosso e al dettaglio di materiali da costruzione, operante in provincia. Nel corso dell’ispezione, inoltre, è stata rilevato che alcuni soppalchi adibiti allo stoccaggio dei materiali erano privi di cartellonistica sul carico massimo ammissibile. Per queste strutture è stata prescritta una perizia tecnica di calcolo strutturale, volta a determinare la portata utile, per stabilire se e con quali modalità queste possano essere adibite allo stoccaggio in sicurezza, al fine di prevenire cedimenti o cadute di materiali che esporrebbero i lavoratori a gravi infortuni. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

