Contro la Roma il Como è atteso da una domenica che vale Champions League

Il Como si prepara ad affrontare la Roma in una partita che potrebbe essere decisiva per la qualificazione in Champions League. La sfida si svolgerà questa domenica e rappresenta un momento importante per il club, che arriva da un turno di campionato favorevole. La squadra è concentrata e pronta a scendere in campo per ottenere un risultato che potrebbe influenzare il suo cammino nella stagione.

Quello appena trascorso è stato un turno di campionato deciosamente favorevole al Como in chiave Champions. La sconfitta della Roma a Genova, ora allenata dall'ex De Rossi, ha permesso al Como, vittorioso a Cagliari, grazie a un gol spettacolare di Da Cuhna, di salire al quarto posto a pari merito proprio con i giallorossi allenati da Gasperini. 51 punti per entrambe le squadre, con i lariani avvantaggiati da una migliore differenza reti, + 25 contro + 17, ma con i romani al momento in vantaggio negli scontri diretti grazie alla vittoria di misura all'andata all'Olimpico. Tuttavia per il Como di Cesc Fabregas si presenta subito una ghiotta occasione per sorpassare la Roma, ospite domenica al Sinigaglia per un match che vale davvero il più prezioso dei sogni europei. 🔗 Leggi su Quicomo.it Articoli correlati Roma, Marzo un bivio che vale una stagione tra corsa Champions e notti europeeDopo il pareggio dal sapore amaro contro la Juventus, la Roma è chiamata a rialzare subito la testa. Tutto quello che riguarda Champions League Temi più discussi: Contro la Roma il Como è atteso da una domenica che vale Champions League; Contro la Roma un pareggio che vale platino: la Juventus resta in corsa per la Champions; Corsa Champions, 5 squadre per 2 posti: calendario a confronto a 10 giornate dalla fine; Corsa alla Champions, i calendari a confronto. Roma, finali amari che tengono aperta la corsa ChampionsIl sapore amaro del finale. La batosta subita nel recupero dal gol di Gatti è un colpo difficile da digerire per la Roma che fino a pochi ... iltempo.it Non solo Gerry Scotti, contro Sanremo anche la Champions League(ANSA) - ROMA, 29 GEN - Non solo Gerry Scotti con La Ruota della Fortuna. A insidiare gli ascolti di Sanremo potrebbe essere anche la Champions League, con il ritorno dei playoff, in programma il 24 e ... lagazzettadelmezzogiorno.it UEFA Champions League | RO16 - first leg Atalanta BC FC Bayern New Balance Arena, Bergamo 21:00 CET x.com Corsa Champions al rush finale A 10 giornate dal termine, Como, Juventus e Roma si giocano l’ultimo posto utile per la prossima Champions League 29a giornata: Como-Roma / Udinese-Juventus 30a giornata: Como-Pisa / Juventus-Sassuolo / Roma-L - facebook.com facebook