continental tkc 80 2 la prova della gomma semitassellata

La Continental Tkc 802 è una gomma semitassellata che sostituisce il modello Tkc 80. Questa seconda generazione presenta miglioramenti rispetto al passato, offrendo un grip superiore e una maggiore stabilità su diversi terreni. La prova si è concentrata sulle prestazioni in condizioni variabili, analizzando la tenuta e l’efficienza durante l’uso su percorsi misti.

Da sempre gli pneumatici semitassellati sono un compromesso: devono essere pronti ad affrontare del fuoristrada ma al contempo devono garantire sicurezza e stabilità su asfalto. Caratteristiche difficili da far combaciare, tant’è che spesso si scende, appunto, a compromessi, rinunciando o a un po’ di performance e grip in off-road o a un po’ di comfort e silenziosità su asfalto. La pensa diversamente Continental, che di recente ha presentato il Tkc 80 di seconda generazione. Arriva a distanza di oltre quattro decenni dal predecessore (1985) e lo fa portando con sé tantissime novità, ma soprattutto senza scendere a compromessi. Ecco, quindi, come vanno e come sono fatti Continental Tkc 802. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

