Contesse | amianto e pneumatici sulla sabbia allarme

La spiaggia di Contesse si trova al centro di un problema ambientale dopo aver segnalato la presenza di rifiuti pericolosi come pneumatici, ferro e materiale sospetto che potrebbe essere amianto. La situazione è stata resa nota dai residenti e dalle autorità locali, che hanno evidenziato il degrado dell’area. La spiaggia, frequentata da molti, presenta un quadro di abbandono e di rischio per chi la visita.

La spiaggia di Contesse presenta un quadro di degrado ambientale con presenza di rifiuti pericolosi come ferro, pneumatici e materiale sospetto simile all’amianto. Il consigliere Paolo Scivolone ha inviato una segnalazione formale al Commissario straordinario Piero Mattei per richiedere l’intervento immediato dei Servizi Ambientali. L’area interessata si estende tra il litorale di Contesse e il Villaggio Unrra, dove le recenti mareggiate hanno spinto detriti verso la riva. Il pericolo invisibile sulla sabbia. L’ispezione visiva effettuata sul terreno ha rivelato una miscela di scarti industriali e domestici depositati dall’acqua marina. Tra i materiali recuperabili emergono frammenti di metallo arrugginito e gomme usurate che costituiscono un rischio fisico calpesta l’arenile. 🔗 Leggi su Ameve.eu

