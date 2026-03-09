Conte | mobilitazione ai Fori per la pace contro la paura

Giuseppe Conte ha annunciato che il Movimento 5 stelle organizzerà una nuova mobilitazione di massa per chiedere scenari di pace. L'iniziativa è prevista ai Fori Imperiali e mira a contrastare la retorica bellica con proposte concrete per la stabilità internazionale. L'appuntamento è fissato per i prossimi giorni, con l'obiettivo di superare in forza e partecipazione la manifestazione dell'anno scorso. Il leader del partito sottolinea che dire semplicemente no al riarmo non è sufficiente: bisogna mostrare ai governanti percorsi chiari verso la tranquillità globale. La critica alla leadership politica attuale. Conte ha rivolto un'accusa pesante contro l'attuale guida esecutiva, descrivendola come priva di vera rappresentanza nazionale.