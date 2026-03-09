Conferenza stampa Akanji post Milan Inter | Persi troppi palloni vi spiego cosa abbiamo sbagliato sul gol subito

Dopo la sconfitta nel derby di campionato, il difensore nerazzurro ha tenuto una conferenza stampa per commentare la partita. Ha spiegato che la squadra ha perso troppi palloni durante l’incontro e ha analizzato gli errori che hanno portato al gol subito. Le sue parole si sono concentrate sugli aspetti tecnici e sulle decisioni prese in campo durante il match.

Inter News 24 Conferenza stampa Akanji post Milan Inter: le parole del difensore nerazzurro dopo la sconfitta rimediata nel derby di campionato. La conferenza stampa di Manuel Akanji al termine di Milan Inter. ANALISI – « Abbiamo perso troppe palle nella nostra metà campo e duelli all’inizio, mentre nella ripresa abbiamo avuto una reazione. Abbiamo provato a creare opportunità, ma non è arrivato il pareggio » COSA ABBIAMO SBAGLIATO SUL GOL? – « Devo rivedere l’azione. Potevamo far gol prima con la grande occasione per Mkhitaryan. Estupinan sul gol era molto solo, vedremo cosa abbiamo sbagliato. Abbiamo fatto un buon lavoro in fase difensiva, poi quando sbagli un’opportunità contro le grandi squadre ti castigano ». 🔗 Leggi su Internews24.com

