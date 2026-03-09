Confabulare appuntamento con Marco Magnone autore di CountDawn Il libro di neve

C'è posta per te: il gigante è ferito, ma non abbattuto. La sua "crisi" può essere letta (anche) come una buona notizia Dopo aver esplorato il mondo della scrittura e della lettura con i primi due Confabulare in relazione insieme a Davide Morosinotto e Nicoletta Gramantieri facciamo un salto nel 2069. "CountDawn. Il libro di neve" è un romanzo distopico scritto da Pierdomenico Baccalario e Marco Magnone, pubblicato da Piemme, in cui una forma di vita sconosciuta minaccia l'umanità. La storia segue un gruppo di personaggi, una compagnia di ragazze e ragazzi guidata dal più visionario di loro, in un'atmosfera che ricorda i fumetti d'azione americani degli anni '70'80. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Articoli correlati

Leggi anche: Un tè con l'autore: il libro di Valentina Frinchi a palazzo del Poeta

Leggi anche: L’autore e scienziato Mario Tozzi alla Ubik di Foggia con libro ‘Caro Sapiens’

Contenuti utili per approfondire Marco Magnone

Discussioni sull' argomento Confabulare 2026 guarda al futuro con il romanzo distopico di Magnone e Baccalario; Confabulare, si presenta il distopico CountDawn. Il libro di neve; ALMANACCO DI RUVESI.IT GIOVEDI’ 5 MARZO 2026. BENVENUTI ANDREA E CARLOTTA A DISTANZA DI 4 ORE SONO NATI DUE NUOVI BIMBI RUVESI.

Confabulare, appuntamento con Marco Magnone, autore di CountDawn. Il libro di neveDopo aver esplorato il mondo della scrittura e della lettura con i primi due Confabulare in relazione insieme a Davide Morosinotto e Nicoletta Gramantieri facciamo un salto nel 2069. CountDawn. Il ... baritoday.it