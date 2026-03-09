Concorso PNRR3 docenti secondaria proseguono le prove pratiche e orali AGGIORNATO

Sono iniziate le prove pratiche e orali del concorso PNRR3 per i docenti della scuola secondaria, secondo quanto stabilito dal DDG n. 29392025. Le commissioni sono state formate e sono state estratte le lettere di avvio, consentendo così di avviare ufficialmente le sessioni di esame per le classi di concorso interessate. Le prove proseguono secondo il calendario previsto.

Concorso docenti secondaria bandito con DDG n. 29392025: al via le prove orali. Laddove sono state formate le commissioni e proceduto all'estrazione della lettera di avvio, si può formalmente dare avvio alle prove orali (e pratiche per le classi di concorso che le prevedono).

Concorso docenti PNRR3: la prova orale

