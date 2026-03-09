Concerto della tribute band ' Battito Battiato' a San Miniato per sostenere il nuovo ospedale della Stella Maris

Una serata di musica con la tribute band “Battito Battiato” per sostenere la costruzione del Nuovo Ospedale dei bambini e dei ragazzi in costruzione a Cisanello. Andrà in scena il 21 marzo alle ore 21:15 presso l'Auditorium Crédit Agricole di piazza Bonaparte a San Miniato: un omaggio al Maestro siciliano e l’occasione per contribuire alla costruzione della nuova Stella Maris. “Battito Battiato - Omaggio a Franco Battiato” è un progetto che si propone di ricreare le mitiche e mistiche atmosfere del grande cantautore e la tribute band in questi mesi sta portando l’evento in giro per l’Italia. La missione solidale. La tappa a San Miniato... 🔗 Leggi su Pisatoday.it

Stella Maris chiama a raccolta gli artisti a sostegno del Nuovo Ospedale della FondazionePisa, 19 dicembre 2025 - Mentre procedono a ritmo serrato, come da cronoprogramma, i lavori per la costruzione del Nuovo Ospedale dei bambini e dei...

Il mitico concerto sul tetto dei Beatles, l'omaggio della tribute band fiorentinaPer l'anniversario di questo storico concerto questa mattina gli Star Club, tribute band fiorentina dei Beatles, hanno riportato quell'atmosfera a...

Gli Oasis tornano in scena: a Firenze il concerto della tribute bandFirenze, 31 ottobre 2024 - La notizia della reunion degli Oasis ha fatto il giro del mondo scatenando l'entusiasmo di milioni di fan con i sold out di tutte le date annunciate per la prossima estate.

Il Colore dei Pensieri in concerto: tributo ai PoohDomenica 15 marzo 2026 alle ore 17.00 il Teatro della Quattordicesima di Milano ospita il concerto della tribute band Il Colore dei Pensieri, che porta in scena l'emozione senza tempo della musica dei ...

8 marzo 2026 adesso Casa della Memoria Milano Concerto di Ilaria Strippoli e Open Jazz Quartet organizzato da ANPI ed Emergency per finanziare le strutture sanitarie di Emergency in Palestina e Afghanistan

