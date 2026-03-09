Con escavatore entrano in gioielleria in centro a Licata la fuga pochi secondi prima dell’arrivo dei carabinieri

Nella notte tra domenica e lunedì, due malviventi hanno utilizzato un escavatore per entrare in una gioielleria nel centro di Licata, in provincia di Agrigento. Poco prima dell’arrivo dei carabinieri, i ladri sono fuggiti lasciando il negozio vuoto. L’episodio si è verificato nel centralissimo Corso Umberto della cittadina siciliana.

Il colpo dei malviventi nella notte tra domenica e lunedì nel centralissimo Corso Umberto della cittadina siciliana in provincia di Agrigento. I ladri in fuga pochi secondi prima dell’arrivo di una pattuglia di carabinieri. Ingenti danni alla gioielleria. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Sfondano l'ingresso della gioielleria con un escavatore, ma scappano a mani vuote: pattuglia dei carabinieri li mette in fugaLa banda di malviventi è arrivata durante la notte davanti al punto vendita con auto, camion e con il mezzo pesante, risultati rubati nelle ore... Leggi anche: Entrano nel centro commerciale con un'auto rubata e svaligiano una gioielleria Aggiornamenti e notizie su Con escavatore entrano in gioielleria... Colpo in una gioielleria a Licata, banditi usano escavatore per sfondare saracinescaI banditi sono entrati in azione questa notte utilizzando un escavatore per sfondare la saracinesca dell’esercizio commerciale ... grandangoloagrigento.it Assalto notturno con escavatore alla gioielleria: ladri in fuga a LicataUn vero e proprio assalto in stile spaccata con mezzi pesanti. Una banda di malviventi ha tentato di mettere a segno un furto ai danni di una gioielleria situata lungo Corso Umberto I, nel centro di ... scrivolibero.it