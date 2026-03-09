Con escavatore entrano in gioielleria in centro a Licata la fuga pochi secondi prima dell’arrivo dei carabinieri

Da fanpage.it 9 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella notte tra domenica e lunedì, due malviventi hanno utilizzato un escavatore per entrare in una gioielleria nel centro di Licata, in provincia di Agrigento. Poco prima dell’arrivo dei carabinieri, i ladri sono fuggiti lasciando il negozio vuoto. L’episodio si è verificato nel centralissimo Corso Umberto della cittadina siciliana.

Il colpo dei malviventi nella notte tra domenica e lunedì nel centralissimo Corso Umberto della cittadina siciliana in provincia di Agrigento. I ladri in fuga pochi secondi prima dell'arrivo di una pattuglia di carabinieri. Ingenti danni alla gioielleria.

