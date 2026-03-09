A Como, nel pomeriggio di ieri, un uomo di 32 anni algerino è stato fermato dai militari dell'esercito dopo aver rubato un portafoglio in un negozio del centro. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, ha poi preso a calci una volante e resistito all’arresto. È stato arrestato per furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale, mentre sono state presentate anche delle denunce.

Bloccato dai militari dell’operazione Strade Sicure in piazza Gobbetti insieme a un complice. Il bottino era un portafoglio da 120 euro Furto in un negozio del centro di Como nel pomeriggio di ieri, con un arresto e una denuncia. La polizia ha arrestato un 32enne algerino, già noto alle forze dell’ordine, per resistenza a pubblico ufficiale e furto aggravato in concorso. Denunciato invece un 21enne tunisino per furto aggravato in concorso. Entrambi sono senza fissa dimora, irregolari sul territorio nazionale e con precedenti di polizia. L’episodio è avvenuto intorno alle 15 in piazza Gobbetti, dove una volante è intervenuta in supporto a una pattuglia dell’Esercito impegnata nell’operazione Strade Sicure. 🔗 Leggi su Quicomo.it

Articoli correlati

Como, ruba un portafoglio e poi prende a calci la volante: ladro arrestato dai militari dell'esercitoBloccato dai militari dell’operazione Strade Sicure in piazza Gobbetti insieme a un complice.

Poker di furti in 20 minuti in centro, poi prende a calci la portiera della volanteQuattro furti in altrettanti esercizi commerciali del centro in circa venti minuti.

Una selezione di notizie su Como ruba un portafoglio e poi prende a...

Temi più discussi: Como, ruba un portafoglio e poi prende a calci la volante: ladro fermsto dai militari dell'esercito; Como, ruba un portafogli da 120 euro ma viene bloccato dai soldati di Strade Sicure; Rubano un portafoglio e aggrediscono i poliziotti a testate, come è terminato il furto violento a Como; Attenti al Ghost Pairing su WhatsApp: il messaggio dell'amico che ti ruba l'identità.

Como, ruba un portafogli da 120 euro ma viene bloccato dai soldati di Strade SicureIl furto in un negozio del cento. L'uomo, di recente protagonista di altri fatti analoghi, è stato arrestato: denuncia in concorso per il complice che faceva da palo ... ilgiorno.it

Rubano un portafoglio e aggrediscono i poliziotti a testate, come è terminato il furto violento a ComoDue uomini fermati a Como per furto aggravato: uno arrestato dopo aver rubato un portafoglio, l'altro denunciato. Refurtiva restituita. virgilio.it

Oggi in omaggio con La Provincia di Como c’è Diogene - La città solidale, il settimanale del volontariato a cura di Paolo Moretti, in collaborazione con il Centro Servizi per il Volontariato dell'Insubria sede di Como. Diogene è disponibile anche in digitale con L - facebook.com facebook

Vittorie con Cremonese, Lazio e Napoli dopo il pari con il Como a febbraio Raffaele Palladino è il Philadelphia Coach of the Month dell'ultimo mese #SerieAEnilive #DAZN x.com